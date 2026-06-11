Pareja habría mantenido relaciones íntimas dentro de vehículo de la Judicatura
La denuncia, de la supuesta pareja manteniendo intimidad en un vehículo estatal, se viralizó en redes sociales.
Consejo de la Judicatura se pronunció ante la denuncia ciudadana.
Consejo de la Judicatura
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Actualizada:
11 jun 2026 - 21:19
Una ciudadana denunció en redes sociales que una pareja habría mantenido relaciones íntimas dentro de un vehículo del Consejo de la Judicatura.
El hecho, que habría sucedido en el sector de la Concha Acústica, al sur de Quito, fue registrado en video y difundido en la web generando múltiples reacciones.
Una de las reacciones fue la del Consejo de la Judicatura, que emitió un comunicado al respecto.
La entidad continuará con las investigaciones
La entidad indicó que realizará las investigaciones correspondientes para verificar el hecho y establecer sanciones en caso de comprobar su veracidad.
"La Presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha dispuesto a la Dirección General y a la Dirección Provincial de Pichincha el inicio inmediato de las acciones investigativas", aseguró.
Añadió además, que "la ética pública y el correcto uso de los recursos públicos institucionales son pilares no negociables de la gestión judicial".
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