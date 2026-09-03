Vicko Villacís habría manipulado la justicia para obtener dinero de Petroecuador, según Fiscalía

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue detenido en Esmeraldas y trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos en junio de 2026.

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, es investigado dentro del caso Brindado, una causa en la que la Fiscalía General del Estado indaga una presunta estructura dedicada al lavado de activos y al uso irregular del sistema judicial para obtener millonarias indemnizaciones de empresas estatales.

El 2 de septiembre de 2026, la Fiscalía vinculó a siete personas y tres empresas a este proceso judicial. Con estas nuevas vinculaciones, la causa suma 15 personas procesadas y tres compañías incorporadas a la investigación.

La jueza que lleva el caso dictó para los siete nuevos imputados medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la presentación periódica, el uso de grilletes electrónicos y la prohibición de salir del país.

Además, la magistrada ordenó la retención e inmovilización de cuentas por 385 000 dólares y la prohibición de enajenar bienes. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días adicionales.

Presunta estructura para obtener dinero de Petroecuador

Según la Fiscalía, la investigación apunta a una organización que habría movilizado aproximadamente 9 millones de dólares mediante un esquema que involucraba a funcionarios judiciales, familiares, particulares y empresas relacionadas con Villacís.

La hipótesis fiscal sostiene que la estructura habría utilizado acciones de protección presuntamente irregulares para conseguir fallos judiciales que ordenaban a Petroecuador pagar millonarias indemnizaciones como parte de medidas de reparación económica.

De hecho, entre los nuevos procesados figuran personas que, durante el período investigado, se desempeñaban como jueces provinciales y un juez multicompetente de Atacames.

Así habría operado la red de corrupción

La Fiscalía sostiene que el esquema habría funcionado mediante varias etapas.

Primero , se habrían impulsado y manipulado fallos judiciales a través de acciones de protección consideradas irregulares, con las que se buscaba obtener indemnizaciones millonarias de Petroecuador.

, se habrían impulsado y manipulado a través de acciones de protección consideradas irregulares, con las que se buscaba obtener indemnizaciones millonarias de Petroecuador. Después , el dinero obtenido habría sido trasladado físicamente en vehículos blindados , según la investigación.

, el dinero obtenido habría sido trasladado físicamente en , según la investigación. Finalmente, los recursos habrían sido canalizados mediante cuentas bancarias, empresas fachada, compañías y adquisición de bienes, con el propósito de incorporar el dinero al sistema financiero.

El abogado de Vicko Villacís ha rechazado las acusaciones de lavado de activos que Fiscalía hizo en contra del Alcalde de Esmeraldas.

Y también el defensor aseguró que “no se ha lavado ni un solo centavo” y que “se demostrará su inocencia ante la ley".

Por su parte, El fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, explicó que la investigación previa comenzó en noviembre de 2025, después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) relacionado con Villacís y empresas.

Tras la formulación de cargos, efectuada el 3 y 4 de junio, la investigación permitió identificar una estructura que estaría organizada para obtener y “beneficiarse sistemáticamente de fondos estatales mediante el abuso y la desnaturalización de garantías jurisdiccionales”.

“Los procesados habrían actuado de manera conjunta y coordinada con servidores públicos, familiares y particulares, mediante el uso de estructuras estatales y empresariales, compañías, un consorcio y empresas fachada”, indicó la Fiscalía.

La hipótesis investigativa sostiene que los involucrados habrían incurrido en presunto lavado de activos con fines de cohecho y prevaricato, al registrar en sus cuentas aproximadamente 9 millones de dólares de origen presuntamente injustificado.