Quito: Feria de adopción ofrecerá una nueva oportunidad a decenas de animales rescatados.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito, en coordinación con la red Refugios Unidos, llevará a cabo una gran feria de adopción de animales de compañía este domingo 30 de agosto de 202 .

El evento busca conectar a decenas de perros y gatos rescatados del abandono con familias dispuestas a brindarles un hogar definitivo.

Horarios y punto de encuentro

La jornada de adopción se desarrollará en el Parque Bicentenario, al norte de la capital, en un horario de 10:00 a 14:00.

El acceso habilitado para el evento será por las avenidas Real Audiencia y Alfonso Yépez, en las inmediaciones de la estación del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Requisitos

Desde la UBA informará que todas las mascotas disponibles para adopción cuentan con su esquema sanitario completo, garantizando condiciones óptimas de salud:

Vacunación al día.

al día. Esterilización ejecutada.

ejecutada. Desparasitación reciente.

reciente. Carnet de salud actualizado.

Emprendimientos y apoyo a los refugios

Además de los procesos de adopción responsable, la feria contará con un espacio dedicado a emprendimientos locales enfocados en productos y servicios para mascotas.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa colectiva.

El objetivo es visibilizar el trabajo de los albergues independientes y reducir la sobrepoblación de fauna urbana en Quito.