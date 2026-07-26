Quito impulsa 'Donatón' para respaldar a fundaciones que rescatan animales de compañía
La Donatón 2026 se enfocará en la recolección de alimento e insumos para fortalecer la labor que realizan las fundaciones y organizaciones.
Quito impulsa 'Donatón' 2026 para animales de compañía.
Municipio de Quito
Compartir
Actualizado:
26 jul 2026 - 07:00
Donatón 2026 es una jornada solidaria que busca reunir insumos y recursos para fortalecer el trabajo de 20 fundaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales de compañía en situación de abandono o vulnerabilidad.
La iniciativa se desarrollará el 1 y 2 de agosto en el Parque Bicentenario, donde los asistentes podrán entregar donaciones destinadas a mejorar la atención de miles de perros y gatos que permanecen bajo el resguardo de organizaciones de protección animal.
¿Qué puede donar?
- Alimentos: balanceado (croquetas) para perros y gatos en funda sellada. Alimento húmedo para perros y gatos.
- Insumos de limpieza: desinfectantes, cloro, fundas de basura, papel toalla, escobas, trapeadores, guantes de limpieza.
- Artículos para animales de compañía: arena para gatos, camas para perros y gatos, cobijas, toallas.
- Equipos y accesorios: transportadoras, jaulas, correas y arneses, comederos y bebederos.
- Insumos médicos veterinarios: desparasitantes, antipulgas, vitaminas, gasas, jeringas, pañales para perros y gatos.
Además de funcionar como un centro de acopio, la Donatón ofrecerá un espacio para que las fundaciones den a conocer su labor y promuevan la adopción responsable.
Autoridades instalarán carpas con perros y gatos que buscan un hogar, mientras que la ciudadanía podrá recibir información sobre tenencia responsable y la normativa vigente en materia de bienestar animal.
Habrá atención médica para asistentes
La programación también contempla actividades para toda la familia y la participación de empresas aliadas que respaldan la protección animal.
Además, habrá atención médica gratuita para los asistentes, como parte de los servicios previstos durante la jornada.
Las autoridades recalcaron que cada aporte contribuirá a cubrir necesidades de alimentación, atención veterinaria y recuperación de animales que esperan una segunda oportunidad.
Compartir