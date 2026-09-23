Metro de Quito presentará un concierto en la estación Jipijapa 

Metro de Quito ofrecerá un concierto privado en la estación Jipijapa, en el norte de la ciudad.

Con el objetivo de convertir un trayecto diario en un encuentro inolvidable, el Metro de Quito presentará un concierto privado dentro de la estación Jipijapa, en el norte de la ciudad.

Se trata de una experiencia de cinco minutos, en la que el pasajero ingresará en un espacio cerrado y durante cinco minutos, un músico tocará solo para él.

El show será este viernes 25 de septiembre de 2026 de 10:00 a 14:00.

"Porque a veces solo hacen falta cinco minutos para cambiarte el día", escribió el Metro de Quito, en la publicación del evento, en su cuenta de Instagram.

La idea tuvo buena acogida por parte de usuarios en redes. La mayoría comentó que es una buena idea.