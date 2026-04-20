Metro de Quito retoma operación parcial entre Morán Valverde y Labrador

El Metro de Quito anunció que la línea se encuentra operativa entre las estaciones Morán Valverde hasta la estación Labrador y entre Labrador y Morán Valverde.

En un escueto comunicado sostuvo que se trabaja para "restablecer la operación en todas nuestras estaciones lo antes posible".

El sistema total suspendió su operación por el lapso de siete horas lo que afectó a miles de ciudadanos que no pudieron movilizarse por una falla que afectó sistemas clave como la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en estaciones, según indicó la empresa que opera el sistema.

Esta falla se conoció a las 02:30 e impidió el inicio de operaciones a las 05:00 de este lunes 20 de abril.

La paralización del sistema obligó la reacción del alcade de Quito, Pabel Muñoz que tildó el evento de “un sabotaje”.