'Sabotaje'...; Pabel Muñoz se pronuncia sobre la suspensión del Metro de Quito

El alcalde de Quito se pronunció sobre el cierre del Metro de Quito este lunes 20 de abril.

El alcalde, Pabel Muñoz, se pronunció sobre la suspensión temporal de la operación del Metro de Quito la mañana de este lunes 20 de abril del 2026. El burgomaestre dispuso que se denuncie el hecho en la Fiscalía General del Estado.

“No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la que puede haber sido que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje”, dijo el alcalde durante su programa de rendición de cuentas ‘Frecuencia Quiteña.

La disposición es que Juan Carlos Parra, gerente del Metro de Quito, presente una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen las causas que provocaron este incidente técnico.

¿Qué pasó en el Metro de Quito?

Según la empresa, hubo una falla en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central. El servicio está suspendido desde las 05:30 de este lunes.

El alcalde Muñoz calificó esto como ‘’una rara falla’’ y fue enfático en que la denuncia judicial busca agotar todas las posibilidades, desde errores técnicos hasta actos deliberados para afectar la operación del Metro.

“Así que mejor que en las instancias especializadas en investigación de delitos se van a investigar absolutamente todas las posibles causas” dijo.

Falla en el sistema de comunicación

Según informó la Empresa Metro de Quito, a través de un comunicado, el equipo técnico recibió alertas de caída de los enlaces en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central, desde las 02h30.

Los sistemas de comunicación permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones. Las intermitencias impiden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del servicio.