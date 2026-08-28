Metro, Trolebús y Ecovía ajustan sus horarios este sábado 29 de agosto por eventos en Quito

Metro, Trolebús y la Ecovía modificarán sus horarios por eventos en Quito

El transporte público de Quito ajustará sus horarios este sábado 29 de agosto de 2026 para facilitar la movilización de los ciudadanos durante una jornada que concentrará actividades tanto en el norte como en el Centro Histórico.

El Metro de Quito extenderá su servicio hasta las 02:00, mientras que el Trolebús contará con unidades adicionales para atender la salida del concierto en el Parque Bicentenario. Y la Ecovía mantendrá su horario habitual de 06:00 a 21:00.

En el parque Bicentenario se realizará el FTC Live al Parque, que contará con la participación de: Maroon 5, Myke Towers, Yandel Sinfónico, Lost Frequencies y Fruko y sus Tesos.

Mientras, en el Centro Histórico se desarrollarán las Noches Patrimoniales, entre las 18:00 y las 22:00.

Metro de Quito amplía horario

La operación del Metro de Quito iniciará con normalidad a las 07:00 y se mantendrá durante 19 horas consecutivas. A las 02:00 saldrán los últimos trenes desde las estaciones Labrador y Quitumbe.

Se recomienda estar al menos 10 minutos antes de la hora de cierre para garantizar el acceso hasta el andén, antes de la salida del último tren.

Trolebús tendrá unidades adicionales

La Empresa de Pasajeros también activará un operativo especial para la salida del concierto en el Parque Bicentenario.

Diez unidades biarticuladas del Trolebús estarán disponibles en la estación El Labrador antes de la finalización del espectáculo. Estas unidades cubrirán el recorrido en sentido norte-sur hasta la Terminal Quitumbe, con las paradas correspondientes y salidas aproximadamente cada 15 minutos.

El festival musical está previsto que concluya alrededor de las 02:00 del domingo, por lo que el operativo especial del Trole estará activo hasta pasadas las 03:00 o incluso más si todavía existe demanda de pasajeros en El Labrador.

Además, los asistentes al festival podrán arribar al Bicentenario en el circuito C1, que recorre entre El Recreo y El Labrador de forma regular los sábados hasta las 21:00.

Ecovía mantiene su horario habitual

La Ecovía mantendrá su horario habitual de 06:00 a 21:00.

La recomendación para quienes acudan a estas actividades es planificar con anticipación sus desplazamientos y revisar las alternativas de transporte público disponibles para el retorno.