Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis en concurso de fotografía: ¿Cómo participar?.

El Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis a través de un concurso de fotografía convocado por sus 1 000 días de operación.

La iniciativa invita a los usuarios a capturar momentos y contar historias vívidas dentro del sistema de transporte de la capital.

La recepción de las fotografías arranca este jueves 27 de agosto y se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2026.

Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis en concurso de fotografía: ¿Cómo participar?. AFP

Premios y exposición de imágenes

El concurso premiará a los tres primeros lugares con pasajes para movilizarse en el subsistema:

Primer lugar: 1.000 viajes en Metro.

1.000 viajes en Metro. Segundo lugar: 500 viajes en Metro.

500 viajes en Metro. Tercer lugar: 300 viajes en Metro.

Además, la institución confirma que todas las fotos participantes serán expuestas en las diferentes estaciones.

Paso a paso para concursar

Para participar no se permite el uso de cámaras profesionales, únicamente imágenes capturadas con teléfono celular.

Pasos para registrarse

Siga las cuentas oficiales del Metro de Quito en Instagram y TikTok.

del en y Tome una foto con el celular dentro de las instalaciones o trenes.

dentro de las instalaciones o trenes. Subirla a historias de Instagram etiquetando a la cuenta oficial @metroquitocompletando la frase: “el @metroquito me acerca a ___” .

etiquetando a la cuenta oficial @metroquitocompletando la frase: . Ingresar a la web www.metrodequito.gob.ec, hacer clic en el banner del concurso y llenar el formulario subiendo la foto en alta calidad junto a una breve historia de máximo 120 caracteres.

Fechas de selección y votación

El jurado elegirá 15 fotografías finalistas que serán publicadas en redes sociales oficiales.

Posteriormente, del 21 al 27 de septiembre, la ciudadanía votará en línea para definir a las imágenes ganadoras.