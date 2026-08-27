Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis en concurso de fotografía: ¿Cómo participar?
El concurso de fotografía se realiza por los 1 000 días de operación del sistema. Los ganadores se llevarán entre 300 y 1 000 pasajes gratis.
Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis en concurso de fotografía: ¿Cómo participar?.
Municipio de Quito.
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Actualizada:
27 ago 2026 - 09:39
El Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis a través de un concurso de fotografía convocado por sus 1 000 días de operación.
La iniciativa invita a los usuarios a capturar momentos y contar historias vívidas dentro del sistema de transporte de la capital.
La recepción de las fotografías arranca este jueves 27 de agosto y se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2026.
Premios y exposición de imágenes
El concurso premiará a los tres primeros lugares con pasajes para movilizarse en el subsistema:
- Primer lugar: 1.000 viajes en Metro.
- Segundo lugar: 500 viajes en Metro.
- Tercer lugar: 300 viajes en Metro.
Además, la institución confirma que todas las fotos participantes serán expuestas en las diferentes estaciones.
Paso a paso para concursar
Para participar no se permite el uso de cámaras profesionales, únicamente imágenes capturadas con teléfono celular.
Pasos para registrarse
- Siga las cuentas oficiales del Metro de Quito en Instagram y TikTok.
- Tome una foto con el celular dentro de las instalaciones o trenes.
- Subirla a historias de Instagram etiquetando a la cuenta oficial @metroquitocompletando la frase: “el @metroquito me acerca a ___” .
- Ingresar a la web www.metrodequito.gob.ec, hacer clic en el banner del concurso y llenar el formulario subiendo la foto en alta calidad junto a una breve historia de máximo 120 caracteres.
Fechas de selección y votación
El jurado elegirá 15 fotografías finalistas que serán publicadas en redes sociales oficiales.
Posteriormente, del 21 al 27 de septiembre, la ciudadanía votará en línea para definir a las imágenes ganadoras.
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