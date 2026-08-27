Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis en concurso de fotografía: ¿Cómo participar?

El concurso de fotografía se realiza por los 1 000 días de operación del sistema. Los ganadores se llevarán entre 300 y 1 000 pasajes gratis.

Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis en concurso de fotografía: ¿Cómo participar?.

Municipio de Quito.

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

27 ago 2026 - 09:39

Unirse a Whatsapp

El Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis a través de un concurso de fotografía convocado por sus 1 000 días de operación.

La iniciativa invita a los usuarios a capturar momentos y contar historias vívidas dentro del sistema de transporte de la capital.

La recepción de las fotografías arranca este jueves 27 de agosto y se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2026.

thumb
Metro de Quito regalará hasta 1 000 viajes gratis en concurso de fotografía: ¿Cómo participar?.AFP

Premios y exposición de imágenes

El concurso premiará a los tres primeros lugares con pasajes para movilizarse en el subsistema:

  • Primer lugar: 1.000 viajes en Metro.
  • Segundo lugar: 500 viajes en Metro.
  • Tercer lugar: 300 viajes en Metro.

Además, la institución confirma que todas las fotos participantes serán expuestas en las diferentes estaciones.

Paso a paso para concursar

Para participar no se permite el uso de cámaras profesionales, únicamente imágenes capturadas con teléfono celular

Pasos para registrarse

  • Siga las cuentas oficiales del Metro de Quito en Instagram y TikTok.
  • Tome una foto con el celular dentro de las instalaciones o trenes.
  • Subirla a historias de Instagram etiquetando a la cuenta oficial @metroquitocompletando la frase: “el @metroquito me acerca a ___” .
  • Ingresar a la web www.metrodequito.gob.ec, hacer clic en el banner del concurso y llenar el formulario subiendo la foto en alta calidad junto a una breve historia de máximo 120 caracteres.

Fechas de selección y votación

El jurado elegirá 15 fotografías finalistas que serán publicadas en redes sociales oficiales. 

Posteriormente, del 21 al 27 de septiembre, la ciudadanía votará en línea para definir a las imágenes ganadoras.

Te puede interesar