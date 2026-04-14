Moradores de La Bota en Quito piden retirar escombros tras lluvias

Las lluvias en Quito provocaron afectaciones en el norte de Quito la tarde del lunes 13 de abril.

Las intensas lluvias en Quito provocaron la bajada de lodo en el sector de La Bota, en el norte de la capital. La mañana de este martes 14 de abril, los moradores realizaron una minga para retirar los escombros.

Los moradores piden a las autoridades que se intervenga en el sector para retirar los escombros que se llegaron al lugar con el lodo arrastrado desde una quebrada por las lluvias.

Según el reporte de los moradores del Comité del Pueblo, son varias cuadras en las que se acumuló el lodo y los escombros.

Los habitantes del sector realizaron una especie de minga la primera hora de la mañana, para habilitar el paso por las calles del sector.