Quito: así fue el rescate de dos jóvenes extraviados en el cerro Casitagua

Dos jóvenes fueron rescatados luego de extraviarse en el cerro Casitagua, en el norte de Quito.

Dos jóvenes se extraviaron en el cerro Casitagua, en la zona de protección Pomasqui. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó este lunes 13 de abril de 2026 de su rescate exitoso.

Los uniformados rescataron a los jóvenes perdidos luego de un operativo con drones y cámaras de calor, lo que permitió hallarlos a pesar de la oscuridad de la noche.

Los jóvenes de 26 y 27 años estaban en buen estado de salud, pero desorientados. A través de los drones el CBQ logró guiar a ambos para salir por su cuenta de la montaña.

Los drones utilizados por el CBQ cuentan con altavoces, a través de los cuales los bomberos dieron indicaciones para que ambos salieran a salvo. Estas aeronaves no tripuladas también alumbraron el camino para evitar accidentes.

Una vez que salieron de la montaña, los jóvenes fueron revisados por personal del CBQ y fueron puestos a buen recaudo.

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