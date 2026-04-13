Quito: así fue el rescate de dos jóvenes extraviados en el cerro Casitagua
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) rescató a dos jóvenes de 26 y 27 años luego de que se desorientaran en el cerro Casitagua.
Dos jóvenes fueron rescatados luego de extraviarse en el cerro Casitagua, en el norte de Quito.
CBQ
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Actualizada:
13 abr 2026 - 21:52
Dos jóvenes se extraviaron en el cerro Casitagua, en la zona de protección Pomasqui. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó este lunes 13 de abril de 2026 de su rescate exitoso.
Los uniformados rescataron a los jóvenes perdidos luego de un operativo con drones y cámaras de calor, lo que permitió hallarlos a pesar de la oscuridad de la noche.
Los jóvenes de 26 y 27 años estaban en buen estado de salud, pero desorientados. A través de los drones el CBQ logró guiar a ambos para salir por su cuenta de la montaña.
Los drones utilizados por el CBQ cuentan con altavoces, a través de los cuales los bomberos dieron indicaciones para que ambos salieran a salvo. Estas aeronaves no tripuladas también alumbraron el camino para evitar accidentes.
Una vez que salieron de la montaña, los jóvenes fueron revisados por personal del CBQ y fueron puestos a buen recaudo.
Recomendaciones para subir a la montaña
- Utilizar zapatos adecuados, ropa abrigada e impermeable, gafas y guantes.
- Aplicar protector solar, especialmente en esta temporada de aumento de la radiación.
- Tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar con anterioridad.
- Llevar un botiquín con insumos que puedan servir en caso de heridas o lesiones. Es necesario incluir medicación de uso continuo para las personas que lo requieran.
- Preparar y planificar la ruta con el uso de mapas, brújulas, GPS, etc.
- Llevar comida y líquidos para tener energía y estar hidratado. Se aconseja consumir barras energéticas.
- Calcular el tiempo del trayecto para contar con luz solar durante el retorno (mínimo dos horas).
- En caso de tormenta eléctrica, alejarse de lugares altos y apagar los aparatos electrónicos.
- No alimentar a animales o realizar labores de caza. No arrojar basura, fumar ni encender fogatas.
- Informar a familiares o amigos las rutas planificadas y el tiempo de duración estimado de la excursión.
- Llevar un celular con la carga de batería completa por si debe solicitar ayuda.
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