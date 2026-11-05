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Quito

Un motociclista muere tras siniestro de tránsito en el puente 4 de la Autopista Rumiñahui

Un siniestro de tránsito en el puente 4 de la Autopista Rumiñahui dejó un motociclista fallecido en el sentido Quito-Valle

Imágenes en redes sociales muestran el impacto de un motociclista en la Autopista General Rumiñahui

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Autor

Karla Padilla

Actualizado:

05 nov 2026 - 15:07

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Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este jueves 5 de noviembre de 2026 en la Autopista General Rumiñahui, a la altura del puente 4

El hecho se registró en dirección Quito – Valle, videos en redes muestran a una moto impactada contra el parterre y un cuerpo en la calzada.  

Tras recibir las alertas la Policía Nacional se desplazó hacia el sector para acordonar la zona y brindar seguridad perimetral.

Organismos de socorro y agentes de control confirmaron el fallecimiento del conductor de la motocicleta en el lugar del impacto, tras verificar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

No se conocen aún las causas del siniestro

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