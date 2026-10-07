Mujer que intentó escapar tras accidente en el norte de Quito se pronunció en redes sociales

Video captó a mujer intentanto evitar que una conductora huyera tras un siniestro de tránsito en el norte de Quito.

Tras la difusión masiva de un video en redes sociales donde se la observa intentar avanzar en su vehículo mientras una ciudadana trataba de impedirlo, Mónica Reyes emitió un pronunciamiento público para dar su versión.

La implicada señaló que se trataba de un siniestro de tránsito ocurrido en el sector de Iñaquito, al norte de Quito.

El incidente, registrado la tarde del viernes 2 de octubre de 2026, generó fuerte rechazo ciudadano luego de que la conductora colisionara contra la parte posterior de un auto estacionado.

Según testigos, la mujer se habría distraído con el celular e intentó retirarse del lugar exhibiendo un fajo de billetes.

En ese momento, la trabajadora de parqueo puso en riesgo su integridad para evitar su marcha hasta la llegada de las autoridades.

Acumuló los daños

En su declaración, Reyes reconoció que la situación era "sumamente difícil" y que le generó una alta dosis de preocupación y tensión, acentuada por la presencia de varios taxistas que cercaron el lugar tras el impacto.

"Lamento si algunas de mis reacciones pudieron transmitir una imagen distinta de quién soy y de cómo actúo en mi vida personal y profesional. Me interesa de manera especial aclarar los hechos ocurridos frente a los diversos comentarios que, sin conocimiento de causa, han circulado en redes sociales". Mónica Reyes

Asimismo, negó haber evadido su responsabilidad o haberse fugado de la escena.

"Reitero que no abandoné el lugar del accidente hasta hacerme carga de lo que era mi responsabilidad (...). Únicamente me retiró del lugar cuando todo quedó absolutamente resuelto" Mónica Reyes

Según el relato de Reyes, el percance se subsanó aproximadamente dos horas después del hecho mediante la intervención de su compañía aseguradora.

Indica que con la entidad privada acordó la cobertura total de las averías causadas al propietario del vehículo afectado.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirma que mantiene abiertas las investigaciones correspondientes para determinar las sanciones administrativas a las que haya lugar contra la conductora.