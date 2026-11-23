La Fiscalía inició una instrucción fiscal por 30 días en contra de la procesada por el asesinato de sus dos hijos en Ambato.

Existe conmoción en Ambato por el asesinato de dos niños, de dos años y medio y de 11 meses, a manos de su propia madre.

La Fiscalía General del Estado reveló detalles de este crimen este lunes 23 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 16 de noviembre de 2026 en la parroquia rural de Pinllo y fue confesado por la autora del crimen, identificada como Mishell L., de 26 años.

La confesión del crimen

Según la versión recogida por la Fiscalía, la joven madre relató cómo cometió el delito.

Indicó que bañó uno a uno a sus hijos, los asfixió con las cobijas y los dejaron sobre la cama.

Cuando la abuela de los menores llegó al domicilio tras su jornada laboral, Mishell L. le contó lo ocurrido.

La mujer intentó reanimar de inmediato a los niños mediante respiración boca a boca, pero ya no tenían signos vitales.

Minutos después, una ambulancia y agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y aprehendieron a la sospechosa.

Prisión preventiva e investigación

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó varios elementos de convicción.

Entre ellos constantes las versiones de la abuela y de la tía de los menores, la inspección ocular técnica, las autopsias médico-legales y el informe del levantamiento de los cadáveres.

Ante estos indicios sobre su presunta participación en el asesinato, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva en contra de Mishell L.

Asimismo, el Ministerio Público inició la instrucción fiscal por un plazo de 30 días.