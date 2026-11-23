El precio del petróleo cayó por debajo de los 80 dólares.

La principal referencia del petróleo en Estados Unidos, el WTI, bajó este lunes 23 de noviembre del 2026 por debajo de los 80 dólares por primera vez desde agosto de este año.

El WTI es el petróleo de referencia para la venta del crudo ecuatoriano. El WTI bajó más del 4%, hasta 79,95 dólares por barril.

Mientras que el principal referente internacional, el Brent del mar del Norte, bajó un 4,1%, hasta 88,75 dólares por barril.

Según expertos, el precio del crudo bajó debido a una que los inversores anticipan una mayor oferta en el mercado pese a la guerra en Oriente Medio.