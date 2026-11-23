Rayo fue captado desde Cerro del Carmen, en Guayaquil

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó el pronóstico oficial de precipitaciones para la noche de este lunes 23 y la madrugada del martes 24 de noviembre de 2026, con vigencia en la franja horaria de 19:00 a 07:00.

Según el reporte por cantones, se espera la presencia de tormentas con vientos, rayos y truenos, así como lluvias fuertes y prolongadas que se concentrarán en varias localidades de la región Litoral y en zonas del subtrópico de la Sierra.

Costa y Galápagos: tormentas y lluvias fuertes en seis provincias

En la región Litoral se esperan los escenarios más intensos durante la noche y la madrugada.

En Los Ríos, el pronóstico advierte tormentas en Buena Fe, Mocache, Quevedo, Quinsaloma y Valencia, mientras que se prevén lluvias fuertes en Baba, Babahoyo, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas y Vinces.

Las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas también registrarán lluvias fuertes en este lapso.

Por su parte, en Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y Galápagos, se pronostican lluvias normales a moderadas.

Lluvias fuertes en cinco provincias de la Sierra

En la región Interandina, las mayores precipitaciones se focalizarán en los cantones situados en las estribaciones occidentales.

En Cotopaxi, el reporte anticipa tormenta en La Maná, lluvia fuerte en Pangua, lluvia normal o moderada en Saquisilí y Sigchos, y llovizna en Latacunga, Pujilí y Salcedo.

En Pichincha se esperan lluvias fuertes en Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, lluvia normal o moderada en Mejía y Quito, y llovizna en Cayambe, Pedro Moncayo y Rumiñahui.

Bolívar tendrá lluvia fuerte en Caluma, Chillanes, Echeandía y Las Naves, y lluvia normal o moderada en Chimbo, Guaranda y San Miguel.

Chimborazo e Imbabura registrarán lluvias fuertes, mientras que en el resto de la Sierra predominarán precipitaciones moderadas y lloviznas.

Lluvias moderadas y lloviznas en la Amazonía

En la región Amazónica no se pronostican tormentas ni lluvias de alerta roja durante este período, concentrándose el pronóstico en precipitaciones moderadas y lloviznas.

En todas las provincias se esperan lluvias moderadas con lloviznas durante la madrugada.