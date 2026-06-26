Mujer murió al caer del piso 12 de un edificio de Quito

Una mujer murió tras caer de un piso alto de un edificio de Quito.

Una mujer murió tras caer del piso 12 de un edificio del norte de Quito, este viernes 26 de junio de 2026.

Agentes de la Policía Nacional y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) se desplazaron al lugar tras recibir el reporte de la emergencia.

Los uniformados acordonaron la zona al llegar al sitio, alrededor de las 09:00, en un edificio ubicado en la avenida 12 de Octubre y Luis Cordero.

La alerta ciudadana ingresó a través de la línea 911 para reportar a una mujer tendida boca abajo en el suelo.

Cuando los paramédicos del CBQ llegaron al lugar, la mujer ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con Byron Flores, jefe de operaciones de Policía del distrito Eugenio Espejo, los bomberos intervinieron y confirmaron la muerte de la mujer.

Flores indicó que, de manera preliminar, no se trataría de una muerte violenta; sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del deceso.

Personal de Medicina legal levantó el cadáver y lo trasladó a la morgue para los trámites respectivos.