Estas son las multas por no cumplir con la revisión técnica y matriculación vehicular en 2025

El 19 de enero de 2026 se inicia la revisión y matriculación vehicular 2026 en Quito

La revisión técnica vehicular y la matriculación son procedimientos obligatorios que deben cumplir los propietarios de los vehículos cada año.

Las personas que no han cumplido con este requisito en 2025 deberán pagar tres tipos de multas, que ascienden a 100 dólares.

Las multas vigentes son las siguientes:

Multa por calendarización , es decir no haber cumplido con la revisión y matriculación en el mes correspondiente: 25 dólares.

, es decir no haber cumplido con la revisión y matriculación en el mes correspondiente: Multa por no presentarse o no aprobar la revisión técnica vehicular : 50 dólares.

: Multa por recargo anual por no pagar la matrícula: 25 dólares.

¿Dónde consultar los valores pendientes?

Los ciudadanos pueden ingresar a la web www.amt.gob.ec, donde podrán consultar los valores pendientes para realizar el trámite de revisión y matriculación vehicular 2026.

A partir del lunes 19 de enero, los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular y los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe, estarán habilitados para atender a los usuarios con cita previa.

Vehículos pesados que circulen por la av. Simón Bolívra y Ruta Viva necesitan salvoconductos



Durante enero podrán realizar el trámite los usuarios rezagados del año 2025, así como quienes deseen adelantar la revisión y obtener el Permiso Anual de Circulación de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la calendarización nacional se mantiene vigente. Esta inicia en febrero con el dígito 1 y concluye en noviembre con el dígito 0.

Los horarios de atención en los Centros de Revisión Vehicular son de lunes a viernes de 07:30 a 17:00, sábados de 07:30 a 12:00 y en los Centros de Matriculación de 08:00 a 16:30.