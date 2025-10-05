Néstor Marroquín no seguirá con el proceso de revocatoria en contra del alcalde Pabel Muñoz

En la audiencia de juzgamiento por supuestas calumias interpuesta por Nestor Marroquin en contra del alcalde Pabel MuñozAPI / DANIEL MOLINEROS

El anuncio oficial fue a través de redes sociales. Néstor Marroquín publicó un comunicado en su red social X en el que informó que no presentará los formularios al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la revocatoria del mandato en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. El plazo para la presentación de las firmas vence este domingo 5 de octubre del 2025.

La publicación de Marroquin generó reacciones. En su mensaje escribió: "Hay decisiones que se deben tomar al margen del prestigio o beneficio personal". También agradeció "a los quiteños que apoyaron con su firma el proceso de revocatoria, en especial a los 543 voluntarios que levantaron los apoyos (firmas)".

Según Marroquín, "la decisión que se ha tomado es no presentar más formularios al CNE para no exponer a los voluntarios a tener que afrontar procesos penales por la simple razón de que alguno de los apoyos no califique, dado la forma en la que está redactado uno de los requisitos exigidos por el CNE".

Detalla que ese requisito dice: Yo (nombre del voluntario), certifico y doy fe, bajo mi responsabilidad civil y penal, y declaro bajo juramento, con conocimiento de las penas del perjurio, que las firmas que anteceden corresponden a las personas que aparecen como suscriptores.