No hay Pico y Placa en Quito el viernes por feriado tras victoria de La Tri

La medida del Pico y Placa se retomará el miércoles 6 de mayo del 2026.

Se suspende la medida de Pico y Placa en Quito este viernes 26 de junio de 2026 por el feriado nacional.

La medida de restricción vehicular se suspendió por el feriado nacional decretado por el presidente Daniel Noboa tras la victoria de La Tri ante Alemania.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció la suspensión del Pico y Placa en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 431 que dispone feriado nacional en Ecuador.

Revisión y matriculación vehicular

Mientras tanto, los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) atenderán con normalidad, en horario de 07:00 a 17:00.

Las citas agendadas se cumplirán según lo programado, indicó la AMT.

Por su parte, los Centros de Retención Vehicular (CRV) brindarán atención en su horario habitual, de 08:00 a 16:30.

Las oficinas administrativas de la AMT y los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe permanecerán cerrados.

Las citas agendadas para este viernes para matriculación vehicular serán reprogramadas durante la póxima semana, indicó la AMT.