Clases suspendidas en Ecuador por feriado tras victoria de La Tri en el Mundial

Las clases en Ecuador fueron suspendidas el viernes 26 de junio tras la victoria de La Tri en el Mundial.

No habrá clases en Ecuador el viernes 26 de junio de 2026 tras el decreto de feriado nacional por el triunfo de La Tri en el Mundial.

"No habrá clases en todas las instituciones educativas", escribió la ministra de Educación Gilda Alcívar en sus redes sociales.

Alcívar añadió que, tal como el presidente Daniel Noboa dispuso, el viernes será feriado en todo el país y se suspenden todas las actividades.

"Gracias a la selección por darnos esta inmensa alegría. Su amor por la camiseta nos une como una sola nación", escribió Alcívar.

Noboa anunció feriado nacional no recuperable y lo oficializó a través del Decreto Ejecutivo 431.

La jornada suspendida se dispuso luego de que la selección ecuatoriana venciera a Alemania 2 - 1 y se clasificara a los 16avos del Mundial 2026.