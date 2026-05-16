Este fin de semana, brigadas entregarán Tarjeta Ciudad, en Quito

Este fin de semana, brigadas municipales entregarán a la ciudadanía la Tarjeta Ciudad.

La Tarjeta Ciudad de Quito es un medio de pago físico sin contacto o 'contactless' y recargable que permite ingresar de forma ágil a los sistemas de transporte público municipal.

Con la finalidad de ampliar el servicio, autoridades municipales continúan con la entrega gratuita del documento, que forman parte del Sistema Integrado de Recaudo (SIR).

Para agilitar la entrega, la Empresa de Pasajeros organizó brigadas que recorren los barrios de la ciudad y facilitan el servicio a la ciudadanía.

Lugar y fecha de las brigadas

Este sábado 16 de mayo, las brigadas se instalan en Tababela, durante la inauguración de su coliseo y en el Comité Barrial Luluncoto, sector Pasteurizadora Quito.

El domingo 17 de mayo, los ciudadanos pueden acercarse al Bulevar de las Naciones Unidas, junto al Parque La Carolina, para obtenerla.

Para adquirir la tarjeta, debe llevar su cédula, tener un correo electrónico habilitado y USD 1 que quedará como saldo de la tarjeta para usarlo en el pago de pasajes en Trole, Ecovía o Metro.

Desde la habilitación del servicio, se ha entregado alrededor de 90 mil tarjetas.