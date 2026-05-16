Arme su plan de fin de semana en los mercados de Quito

La gran cantidad de flores que se oferta en el mercado es uno de los atractivos turísticos.

Desde deliciosa gastronomía preparada con recetas familiares hasta artesanías y manualidades para decorar el hogar es lo que se puede encontrar en los mercados de Quito.

Estos espacios, además de ofertar productos, se presentan como atractivos turísticos para nacionales y extranjeros debido a su variedad de productos, aromas y colores.

Mercado Santa Clara

Santa Clara se ubica en el norte de la ciudad en las calles Versalles y Ramírez Dávalos. Cortesía.

Uno de ellos es el Mercado Santa Clara, ubicado en la Calle Versalles y Ramírez Dávalos, al norte de Quito. Es el primer espacio en ser calificado por las autoridades como "Mercado Turístico".

Entre las cosas que llaman la atención de este mercado está la diversidad de frutas, provenientes de distintos territorios del país.

También la oferta de hierbas medicinales, usadas para la salud, la cosmética y prácticas ancestrales como el ritual de limpia.

Su área de artesanías conserva trabajos en mimbre, fibras vegetales, cerámica, madera y textiles.

Mercado San Francisco

Las yerbateras del Mercado San Francisco son una tradición ancestral de Quito Cortesía.

Otro de los sitios recomendados para visitar es el Mercado San Francisco que este año cumple 133 años de existencia. Este espacio es el más antiguo de la capital.

El sitio original se levantó con una estructura metálica donada por Francia. En 1994, tras un proceso de renovación urbana, fue trasladado a su ubicación actual en las calles Rocafuerte y Chimborazo, en el centro de Quito.

El Mercado San Francisco sigue siendo un símbolo vivo de identidad, comercio y memoria. Además de su variada gastronomía y productos medicinales y ancestrales.

Mercado Central

El mercado Central es un icono del Centro Histórico de Quito. Cortesía.

El Mercado Central, ubicado entre las calles Manabí y Esmeraldas, en el centro de Quito, es conocido por su gastronomía típica entre la que resalta los famosos platos de corvina.

La "caceritas" ofrecen platos tradicionales como colada de churos, caldo de bille, papas con cuero, yaguarlocro, menudo, caldo de guagrasinga, entre otros.

En este espacio, también se puede encontrar gran variedad de productos frescos, artesanías hechas a mano, productos medicinales e incluso electrodomésticos. Sin embargo, más del 50 % del mercado está dedicado a ofertar gastronomía.