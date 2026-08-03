Alias 'Paisa', señalado por crimen de hombre decapitado en Quito, queda en libertad

Alias 'Paisa' fue detenido por el crimen de un hombre hallado decapitado en Quito.

Alias 'Paisa' quedó libre tras ser detenido por el crimen de un hombre hallado decapitado en un puente de Quito el 29 de julio de 2026.

David Velásquez, alias 'Paisa', fue detenido un día después del crimen en un club nocturno, portando un arma de fuego.

Sin embargo, la jueza que conoció el caso no aceptó el pedido de prisión y le otorgó medidas cautelares alternativas.

Él podrá defenderse en libertad. La juez le ordenó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

El hallazgo generó conmoción entre los habitantes del sector, ya que la víctima fue abandonada sobre un puente de la parroquia Llano Grande, en una escena de extrema violencia que movilizó a personal de la Policía y de Criminalística para el levantamiento de indicios e inicio de las investigaciones.

Las autoridades señalaron a alias 'Paisa' como uno de los preuntos responsables del crimen y aseguraron que registra antecedentes penales en Colombia por delitos como lesiones, hurto, fuga de presos y relacionados con drogas.

Contra alias 'Paisa' tampoco se formularon cargos por el crimen del decapitado en Quito.

La Fiscalía abrió una instrucción fiscal por el porte del arma de fuego que él negó que le perteneciera.