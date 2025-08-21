La AMT realizará operativos de control de velocidad en 3 zonas de Quito; ¿fechas, lugares...?

La AMT ha realizado operativos preventivos por exceso de velocidad en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará operativos de control de velocidad a vehículos que circulan en Quito, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de agosto del 2025.

La entidad aclaró que estos controles que estos controles son preventivos, por lo tanto no se emitirá una sanción a quienes excedan los límites de velocidad.

Se desarrollan los operativos en tres zonas del Distrito Metropolitano de Quito. Cada uno se desarrollará en un día y horario diferente. A continuación, el detalle:

Norte de Quito Avenida Mariscal Sucre y calle Esperanza, sector El Condado.

El viernes 22 de agosto del 2025.

A las 10:00. Valle Ruta Viva km 8.

El sábado 23 de agosto del 2025.

14:00. Los Chillos Avenida Huancavilca y Juan de Salinas, sector Amaguaña.

El domingo 24 de agosto del 2025.

09:00.

Los operativos incluirán el uso de un cinemómetro, que mide el rango de velocidad a la que circulan los vehículos, para luego hablar con el conductor que excedió el límite y exhortarlo a cumplir la ley.

La AMT realizó también controles preventivos en Quito del 12 al 16 de mayo de 2025. Se realizaron intervenciones en cinco puntos de la ciudad y se controló a motociclistas, el correcto uso del carril exclusivo, placas y velocidad.