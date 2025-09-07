Operativos de control de velocidad se realizarán en Quito desde el lunes 8 de septiembre

Los agentes de tránsito controlarán la velocidad de vehículos y buses durantes siete días.

Los operativos preventivos de control de velocidad en Quito volverán el 8 de septiembre del 2025. Los agentes de tránsito se desplegarán en la mañana y tarde de lunes a domingo en diferentes sectores.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que estos operativos se extenderán hasta el domingo 14 de septiembre. Los controles se realizarán a vehículos livianos y buses.

Durante los siete días, los operativos se llevarán a cabo de la siguiente forma:

¿Cuál es la velocidad permitida en Quito?

En las vías perimetrales está permitido que los vehículos livianos y motos circulen a 90 kilómetros por hora (km/h) y a 70 km/h las unidades de transporte público y pesado. Mientras que en las vías urbanas el límite permitido es de 50 km/h y 40 km/h, respectivamente.

Los ciudadanos que excedan los límites enfrentarán una sanción económica de 141 dólares, equivalente al 30% de un Salario Básico Unificado (SBU), según el artículo 389 – 6 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Quienes sobrepasen el rango moderado (60 km/h en vía urbana) recibirá una sanción de tres días de cárcel, una multa de 470 dólares, equivalente a un SBU, más la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir, según el artículo 386-1 del COIP.