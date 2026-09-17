Bomberos combaten nueve incendios forestales en Quito este 17 de septiembre

En el sector de Casitagua, los bomberos ejecutan labores de contención por aire y tierra para evitar que el fuego se propague hacia viviendas aledañas.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito informó que este jueves 17 de septiembre de 2026 se registraron nueve eventos por incendios forestales en distintos puntos de la capital.

Para la atención de estas emergencias, la institución movilizó aproximadamente 220 efectivos en operaciones, 60 personas en la gestión de crisis, 70 vehículos y el apoyo municipal.

En los sectores de La Vicentina y Jatubamba, el personal continúa desplegado realizando tareas directas para sofocar las llamas. ECU 911

Sectores con incendios controlados y en combate

De acuerdo con el informe oficial, las labores de los equipos de emergencia permitieron controlar y mantener bajo monitoreo varios de los puntos afectados:

Incendios controlados: Villaflora, Mercado Mayorista, Tolontag, Chiriboga, Alangasí, La Bota y El Quinche.

Villaflora, Mercado Mayorista, Tolontag, Chiriboga, Alangasí, La Bota y El Quinche. Labores de control y liquidación: En los sectores de La Vicentina y Jatubamba , el personal continúa desplegado realizando tareas directas para sofocar las llamas.

Ataque aéreo y terrestre en el Casitagua

En el sector de Casitagua, los bomberos ejecutan labores de contención por aire y tierra para evitar que el fuego se propague hacia viviendas aledañas.

Para el combate aéreo se activó la aeronave del Cuerpo de Bomberos junto a tres helicópteros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El trabajo interinstitucional logró un total de 89 descargas efectivas de agua sobre el área afectada.

En el sector de Casitagua, los bomberos ejecutan labores de contención por aire y tierra para evitar que el fuego se propague hacia viviendas aledañas. Bomberos de Quito

La autoridades confirman que se mantendrán activadis de forma permanente hasta liquidar la totalidad de las emergencias.

También exhortaron a la ciudadanía a informarse exclusivamente mediante canales oficiales.