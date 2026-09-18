Barcelona vs. Independiente del Valle de la fecha 1 del hexagonal por el título no se jugará 

El esperado enfrentamiento entre Barcelona e Independiente del Valle, correspondiente a la primera jornada del hexagonal final de la LigaPro 2026, no se llevará a cabo según lo originalmente programado. La LigaPro hizo oficial la suspensión del compromiso tras acoger favorablemente la solicitud presentada por la dirigencia del conjunto de Sangolquí.

La postergación del cotejo responde a las complicaciones logísticas y al ajustado calendario que afronta el equipo dirigido por Joaquín Papa debido a su participación en la Copa Libertadores. La acumulación de cotejos continentales e itinerarios de viaje obligó a buscar un margen de descanso para la plantilla previo a este arranque de la etapa decisiva.

El reglamento de la competición ecuatoriana faculta a los clubes participantes en torneos internacionales a solicitar la reprogramación de sus partidos locales cuando exista una proximidad crítica de fechas. En este sentido, el organismo rector del fútbol profesional consideró procedente el pedido para garantizar el principio de equidad deportiva.

Barcelona Sporting Club, por su parte, deberá reajustar la planificación de su cuerpo técnico al quedarse sin actividad oficial en este primer fin de semana del hexagonal. El cuadro torero continuará con sus entrenamientos en las instalaciones del club para mantener el ritmo futbolístico a la espera de la reanudación del torneo.

La Dirección de Competiciones de la LigaPro anunció que la nueva fecha y hora para la disputa de este clásico moderno serán confirmadas en los próximos días. La intención de la organización es ubicar el compromiso en la primera ventana disponible del calendario sin perjudicar el desarrollo regular de la fase final.

La suspensión de este choque altera la expectativa de los aficionados, que aguardaban un arranque vibrante entre dos de los principales candidatos al título. No obstante, la medida busca resguardar la competitividad de los representantes ecuatorianos en las instancias definitivas de los torneos CONMEBOL.

Con este cambio en la programación, los demás encuentros de la primera fecha del hexagonal se disputarán conforme a los horarios previstos, mientras que la reprogramación del duelo entre Barcelona e Independiente del Valle quedará pendiente de notificación oficial.