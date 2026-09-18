¿Cuándo volvería a pelear Mayton Perea en la UFC?

El boxeador ecuatoriano Mayton Perea vive un gran momento tras su llegada a la UFC. Es "un sueño que jamás pensé que iba a llegar", dice el deportista en entrevista para Teleamazonas.com.

Este viernes 18 de septiembre de 2026, Mayton confesó la emoción que siente al verse cumplir sus sueños. "Este proceso ha sido increíble... siempre habíamos trabajado por él", resalta, consciente de que todavía tiene mucho trabajo por delante y ya piensa en sus siguientes competencias.

Confesó que su equipo trabaja en negociaciones para participar en una pelea que se realizará en Quito en el mes de octubre. Y que su preparación no para, pues en diciembre podría estar peleando en la UFC, competencia en la que también estaría Michael Morales.

Su mayor deseo en este torneo es llegar a peliar por un cinturón. "Empezamos a trabajar en el ranking del UFC y pronto, en unos dos o tres años estaremos en el top", manifestó el Tricolor.

Mayton contó que su proceso no ha sido fácil, sin embargo, él siempre supo que quería llegar a la UFC. "Toda mi carrera ha sido de caídas y levantarme, pensé que no era para este deporte; empecé mi debut perdiendo, pero aquí estamos, hoy somos UFC", dijo.

El ecuatoriano confesó que desde que empezó su carrera profesional tuvo claro a dónde quería llegar y que su inspiración siempre ha sido el también boxeador de la UFC Michael Morales.

"Viendo cómo estaba haciendo su carrera en México, yo siepre me propuese y dije, estoy listo para la UFC, y hoy se manifestó", precisó Mayton.

Su mensaje a los jóvenes que practican este deporte fue: "que lo intenten que trabajen por sus sueños, que aquí estoy demostrando que sí se puede, de Ecuador para el mundo. Si ustedes tienen un sueño métanle con todo que se puede cumplir", dijo el boxeador ecuatoriano.