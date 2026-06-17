Pabel Muñoz: 'Van a intentar detener mi participación' (en las elecciones seccionales)

Alcalde de Quito, Pabel Muñoz espera participar en elecciones seccionales de noviembre 2026.

Que van a intentar detener su participación en las próximas elecciones seccionales, aseguró el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Sus declaraciones fueron emitidas la mañana del 17 de junio de 2026, durante una entrevista radial.

"Van a intentar detener mi participación, es obvio", afirmó, al ser consultado sobre la reelección a su cargo.

Muñoz habla de "persecución política"

Confirmó además, que la Revolución Ciudadana (RC) va por la reelección e indicó que él es la persona elegida, al menos por el momento.

Muñoz indicó que ha detectado "elementos de persecución política", sin embargo, comentó que espera que la RC sostenga su participación como candidato a la alcaldía de la capital.

Las próximas elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026.