¿En cuánto está valorado el McLaren que se chocó en el norte de Quito?

Un vehículo McLaren se chocó la noche del martes 16 de junio de 2026.

Un siniestro de tránsito la noche del 16 de junio de 2026 en el norte de Quito. El vehículo involucrado en el choque es un McLaren 720S Spider

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Isla Floreana e Isla Genovesa, donde el vehículo perdió el control y terminó sobre la vereda, causando daños a una barrera de concreto ubicada en la zona.

Las imágenes difundidas tras el siniestro muestran que el automóvil registró afectaciones en la llanta delantera derecha y en parte de la carrocería frontal.

El vehículo fue retirado con la ayuda de una wincha, mientras que en la vía quedaron escombros de concreto y fragmentos del automotor.

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¿En cuánto está valorado el vehículo de lujo?

El modelo involucrado corresponde a un McLaren, un deportivo de alta gama que destaca por su potencia y exclusividad.

En el mercado internacional, un McLaren 720S Spider usado puede alcanzar un valor cercano a los 240 000 dólares, mientras que una unidad nueva puede superar los 300 000 dólares.

Entre las características de este vehículo se encuentra su poder de aceleración, ya que es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,9 segundos.