Bailarinas de Shakira ya recorren el Centro Histórico de Quito antes del Show en el Atahualpa

Quito ya palpita la llegada de Shakira con su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', uno de los espectáculos más esperados y top del 2025. Darina Littleton, capitana del equipo de baile de la artista colombiana publicó fotos en sus historias de la red social Instagram del Centro Histórico de Quito, Ecuador.

Littleton, nacida en Los Ángeles, es uno de los rostros más visibles de la gira. La bailarina y coreógrafa subió fotos de La Basílica y El Panecillo anunciando que ya está en Ecuador y acompañará a la artista colombiana en los tres conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito, los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre.

Ella lidera el cuerpo de baile integrado por más de 10 artistas en escena y que estarán en escena en la capital de Ecuador. Tiene previsto seguir recorriendo lugares turísticos en Ecuador. Ha trabajado con artistas como Beyoncé y Pharrell Williams.

En las historias de Instagram de la española Natalia Palomares también se publicaron fotos del Centro Histórico. Shakira tiene previsto arribar a Quito con su propio equipo internacional, conformado por 200 personas.

Mientras tanto, la logística de armado en el estadio Atahualpa, lugar del concierto, continúa. Decenas de personas apoyan en el armado del escenario y de las pantalllas a pesar de las condiciones climáticas adversas.