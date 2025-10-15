Pasó cerrado por pérdida de la vía en quebrada Chitahuaico, en el acceso a Catzuquí de Moncayo

La fuerte lluvia con granizo registrada el martes 14 de octubre del 2025 produjo un movimiento de masa que afectó el paso vehicular con la pérdida total de la mesa de la vía sobre la quebrada Chitahuaico, en el acceso secundario a Catzuquí de Moncayo, al noroccidente de Quito.

Los funcionarios de la Prefectura de Pichincha realizaron un recorrido en horas de la noche y verificaron la gravedad del problemas. Álex Rivera, técnico de la Prefectura, informó el tramo vial será cerrado de manera permanente por seguridad.

Tras la evaluación técnica, se dispuso la restricción del paso vehicular y se coordinó con las entidades competentes del Municipio de Quito para establecer rutas alternas que garanticen una movilidad segura para los moradores del sector.

Al mismo tiempo, tanto la Prefectura de Pichincha como el Municipio esperan empezar con la búsqueda de una solución definitiva y urgente para poder rehabilitar el paso.