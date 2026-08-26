¡Pincelada de Arroyo! El ecuatoriano desata la euforia con Cruzeiro en Brasil 

El ecuatoriano Keny Arroyo festeja el gol con Cruzeiro en la Copa de Brasil.

La zurda de Keny Arroyo sigue dejando una huella imborrable en territorio brasileño. La noche de este martes 25 de agosto de 2026, el extremo ecuatoriano hizo vibrar a la afición al clavar un auténtico golazo de media distancia frente al Atlético Mineiro.

'Cheché' abrió el marcador a los 60 minutos en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Arroyo tomó el balón fuera del área, levantó la mirada y sacó un remate inatajable.

El partido terminó con un empate 1-1 y dejó la llave abierta para la revancha. Sin embargo, el ecuatoriano de 20 años acaparó todos los reflectores de la prensa deportiva.

El joven ecuatoriano agradeció el apoyo de su familia, amigos, compañeros, hinchada y sobre todo al club que le ha dado la oportunidad para mostrar su talento con el balón.

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"Estan siendo unos días muy lindos, pero sin el trabajo y el esfuerzo de mis compañeros esto no sería. Hoy salió un empate y vamos a trabajar para ir allá y buscar la victoria", aseguró Arroyo.

Tras superar el trago amargo de no haber sido convocado al Mundial 2026, 'Cheché' ha transformado esa frustración en puro fútbol, alcanzando 10 goles desde su llegada a la «Raposa».