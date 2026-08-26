Richard Carapaz sigue sexto en la general tras la quinta etapa de La Vuelta a España 2026 

El británico Matthew Brennan impuso su potencia en el embalaje final para quedarse con la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a España 2026, un recorrido de 173,4 kilómetros disputado entre Falset y Roquetes. El corredor del equipo Visma-Lease a Bike cruzó la meta en primer lugar tras un desenlace vertiginoso, superando en un ajustado esprint masivo al belga Jordi Meeus.

Con este triunfo, el joven ciclista inglés ratifica su excelente estado de forma al sumar su segunda victoria de etapa en lo que va de la presente edición de la ronda ibérica.

La jornada estuvo marcada por una fuga temprana que intentó desafiar al pelotón principal a lo largo del trayecto. Sin embargo, los equipos de los velocistas mantuvieron un ritmo controlado en la cabeza del grupo para neutralizar cualquier intento de aventura antes de ingresar al tramo decisivo.

El trabajo de escuadras como el Visma-Lease a Bike permitió neutralizar la escapada con margen suficiente, preparando el terreno para una llegada rápida en las calles de Roquetes, donde la colocación táctica resultó determinante.

El ascenso al puerto de Pauls, único escollo de montaña de la jornada, no fue suficiente para romper la unidad del pelotón de favoritos. Las escuadras con aspiraciones en la clasificación general prefirieron no arriesgar y resguardaron a sus principales cartas para evitar cortes o caídas en la aproximación a la meta.

La travesía transcurrió sin grandes sobresaltos entre las figuras de la competencia, dejando toda la tensión acumulada para la resolución del embalaje definitivo.

En la tabla global, la jornada no generó variaciones de impacto en la parte alta de la clasificación. El esloveno Tadej Pogačar conservó sin contratiempos el maillot rojo que lo acredita como líder de la ronda española, manteniendo la ventaja construida en las jornadas previas de alta montaña.

Los hombres fuertes de la general cruzaron la meta con el mismo tiempo del pelotón victorioso, encarando la jornada con un desgaste controlado antes de los próximos desafíos en terreno ascendente.

Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz completó una actuación sólida al cruzar la meta en la posición 55 dentro del pelotón principal. El ciclista del EF Education-EasyPost se mantuvo bien protegido por sus compañeros durante los tramos de mayor viento y el posterior desenlace masivo.

Gracias a su atenta navegación en el grupo, Carapaz defendió con éxito la sexta casilla de la clasificación general, manteniéndose firmemente ubicado dentro del top 10 a 3 minutos y 50 segundos del liderato.

Con el triunfo de Brennan se cierra una etapa ideal para los especialistas en la velocidad pura, quienes aprovecharon una de las pocas oportunidades claras del perfil antes de que la carrera retome la exigencia en la montaña.

El pelotón ya piensa en las siguientes jornadas, donde los trazados rompepiernas y las rampas pronunciadas volverán a poner a prueba las fuerzas de los aspirantes al podio final en Madrid.