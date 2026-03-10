Siniestro entre dos vehículos dejó una persona herida en la curva de Santa Rosa en Mejía

Siniestro de tránsito en la curva de Santa Rosa en Mejía

Un siniestro de tránsito dejó una persona herida en el sector conocido como la curva de Santa Rosa en el cantón Mejía, la tarde de este martes 10 de marzo del 2026.

El sistema integrado ECU 911 indicó que la emergencia se reportó pasadas las 13:00 y para atender la emergencia se desplegó a personal de la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de Mejía.

El personal médico en el lugar reportó que producto del siniestro una persona resultó herida.

En el lugar se presentó un alto tráfico vehicular mientras agentes atendían la emergencia.