Policía que se movilizaba en una motocicleta falleció en siniestro de tránsito en el sur de Quito

Policía pierde la vida tras un siniestro en su motocicleta en el sur de la capital

Un servidor de la Policía Nacional murió la mañana de este jueves 6 de agosto de 2026 en un siniestro de tránsito ocurrido en el sector de Santa Bárbara, en el sur de Quito.

La emergencia obligó al cierre de varios carriles de la avenida Mariscal Sucre mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Siniestro de tránsito en la Mariscal Sucre

El hecho se registró alrededor de las 08:42 en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Tabiazo.

De acuerdo con el parte preliminar, el incidente correspondió a una pérdida de carril de circulación y estuvo involucrada una motocicleta particular en la que se movilizaba un servidor policial.

Personal de salud confirmó el fallecimiento del uniformado en el lugar del siniestro. Hasta el sitio acudieron equipos del SIAT, Medicina Legal, una grúa y otras entidades para atender la emergencia y levantar los primeros indicios que permitan determinar las causas del accidente.

Cierres viales e investigaciones

Debido al procedimiento, se cerraron los carriles de la Mariscal Sucre y Tabiazo en sentido norte-sur, por lo que el flujo vehicular fue desviado hacia el carril exclusivo.

La congestión se extendió durante varias horas en este tramo del sur de la capital.

El vehículo de Medicina Legal llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, mientras los agentes especializados iniciaron la investigación para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre otros vehículos involucrados o las circunstancias que provocaron el accidente.