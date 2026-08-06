Motociclista herido en siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar, en Carapungo

Un motociclista herido en un choque en la av. Simón Bolívar.

Un motociclista resultó herido en un siniestro de tránsito la mañana de este jueves 6 de agosto del 2026 en la av. Simón Bolívar y Panamericana Norte, en el sector de Carapungo.

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó el despacho de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para atender la emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el incidente involucró a un motociclista, quien resultó herido y recibió atención en el lugar.

Cierre parcial en la av. Simón Bolívar

Como consecuencia del accidente, las autoridades informaron el cierre del carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, mientras se desarrollan las labores de atención y se retiran los vehículos involucrados.

La AMT recomendó a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y considerar rutas alternas para evitar congestión vehicular en la zona.