Demanda de crédito en Ecuador aumenta en 2026 y alcanza su nivel más alto, según el BCE

La demanda de créditos subió en el Ecuador en el segundo semestre de 2026 de acuerdo con los datos del BCE.

Las solicitudes de crédito en las entidades financieras de Ecuador crecieron en el segundo trimestre de 2026. Según el más reciente informe de Perspectivas de Oferta y Demanda de Crédito, publicado por el Banco Central del Ecuador (BCE), la tendencia crecerá el resto del año.

El estudio, elaborado con información de 23 bancos privados, 334 cooperativas de ahorro y crédito y cuatro mutualistas, revela que el indicador de demanda de crédito se ubicó en 16,00%, casi el doble del registrado en el primer trimestre del año (8,19 %).

Además, las instituciones financieras proyectan un mayor dinamismo para el tercer trimestre de 2026, cuando el indicador alcanzaría 40,20%, el nivel de expectativa más alto reportado por la encuesta.

Las empresas impulsan el crecimiento del crédito

Según el BCE, el incremento en las solicitudes de financiamiento estuvo impulsado principalmente por las empresas, que buscaron recursos para fortalecer sus operaciones.

Entre los factores que explican el aumento de la demanda destacan:

Inversión en inventarios y capital de trabajo

Mejor percepción sobre la situación económica de los clientes.

Inversión en activos fijos.

Sustitución de otras fuentes de financiamiento por créditos bancarios.

En el caso de las cooperativas y mutualistas, también influyó el uso de recursos para capital de trabajo y la disponibilidad de fondos propios de las empresas.

También crece el crédito para los hogares

El informe señala que las solicitudes de crédito de consumo y vivienda también mantuvieron una tendencia positiva durante el segundo trimestre del año.

Este comportamiento refleja una mayor disposición de los hogares para financiar compras, adquirir vivienda o acceder a otros productos financieros, en un contexto en el que las entidades perciben una recuperación gradual de la actividad económica.

Bancos siguen siendo cautelosos al aprobar créditos

Aunque aumentó la demanda, el sistema financiero mantuvo criterios más estrictos para aprobar nuevos préstamos.

El indicador de estándares de aprobación registró un endurecimiento de 4,59 %, aunque este nivel fue considerablemente inferior al observado en el primer trimestre (10,02 %).

Es decir, los bancos y cooperativas continúan evaluando con cautela el riesgo antes de otorgar financiamiento, pero la restricción es menor que meses atrás.

Las entidades financieras atribuyen esta política principalmente a:

El entorno económico y sus perspectivas.

Cambios normativos.

El riesgo percibido en la cartera de clientes.

Para el tercer trimestre del año esperan mantener esta tendencia de moderado endurecimiento.

Condiciones de crédito muestran una leve flexibilización

Un dato que destaca el informe del BCE es que las condiciones generales para acceder a un préstamo registraron un ligero relajamiento (-0,18 %).

Esto contrasta con el endurecimiento observado en el trimestre anterior (3,86 %) y podría traducirse en condiciones ligeramente más favorables para algunos clientes, dependiendo del tipo de crédito y del perfil de riesgo.

Las cifras del Banco Central también muestran un crecimiento efectivo en la colocación de recursos.

Durante el segundo trimestre de 2026, los bancos, cooperativas y mutualistas otorgaron USD 13.609,45 millones en créditos.

Este monto representa:

3,10 % más que en el primer trimestre de 2026.

que en el primer trimestre de 2026. 11,37 % de crecimiento interanual frente al mismo período de 2025.

Asimismo, el número de operaciones crediticias aumentó 1,05 % respecto al trimestre anterior y 2,96 % en comparación con un año atrás. Disminuyen los rechazos de créditos en la mayoría de segmentos