Conmebol expresa su 'preocupación por las reiteradas acciones unilaterales' de la FIFA

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) acogió con satisfacción la decisión de la FIFA, tomada el 6 de agosto de 2026, de retirar su proyecto "FIFA Forward Enterprise".

La Conmebol celebró este jueves el retiro del proyecto de la FIFA para permitir la inversión privada en sus competiciones, entre ellas los Mundiales, pero expresó su "preocupación por las reiteradas acciones unilaterales" del órgano rector del fútbol.

Considerada cercana al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, la confederación sudamericana cuestionó en un comunicado el manejo dado por la máxima autoridad futbolística al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Sin mencionar directamente a Infantino, la Conmebol expresó "de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones".

El órgano presidido por el paraguayo Alejandro Domínguez, que inicialmente se mostró más cauteloso que otras asociaciones en su postura sobre FFE, criticó este jueves el efecto que tuvo la iniciativa en la imagen de la FIFA y el balompié.

"En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo (el Mundial de 2026) a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza", dijo en su mensaje.

La Conmebol señaló que el "marco institucional constituye una garantía para todos" y llamó a "privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo".

"Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos. El fútbol es de todos", planteó.

La Conmebol fue la primera confederación en anunciar su apoyo a la reelección de Infantino, único candidato para los comicios que tendrán lugar en marzo de 2027.

El ente sudamericano espera el apoyo del presidente a su propuesta de ampliar el Mundial de 2030 de 48 a 64 equipos.

Infantino enfrenta una inusitada presión luego de que la semana pasada se revelara su propuesta de abrir las puertas al capital privado en actividades comerciales y deportivas, como los Mundiales, de la FIFA.

La posibilidad de incorporar inversores privados provocó una rápida y generalizada oposición del mundo del balompié contra Infantino.

La poderosa UEFA, que agrupa a 55 federaciones europeas, encabeza la oposición contra el patrón del fútbol y este jueves anunció que mantiene su boicot a las competiciones de la FIFA.