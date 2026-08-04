Fatal siniestro en la vía Santo Domingo - La Concordia deja cuatro fallecidos y dos heridos

Bomberos usaron equipo hidráulico para el rescate en la vía Santo Domingo - La Concordia

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes, 4 de agosto de 2026, en el kilómetro 16 de la vía Santo Domingo - La Concordia dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y dos heridas, según el reporte del ECU 911.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas y atender a los sobrevivientes.

Tras la alerta, personal del ECU 911 coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional, que acudieron para brindar asistencia y asegurar la zona mientras se desarrollaban las labores de rescate.

Bomberos rescataron a personas atrapadas

Debido a la fuerza del impacto, varias personas quedaron atrapadas en el vehículo liviano.

Los bomberos utilizaron equipos de extracción hidráulica para acceder al automóvil y retirar a las víctimas, mientras los organismos de socorro atendían a los heridos.

4 fallecidos y 2 heridos tras un fuerte accidente de tránsito entre un camión y un automóvil en el km 16 de la vía Santo Domingo - La Concordia . pic.twitter.com/qyKrsivJFM — We News (@wenewsec) August 4, 2026

Video del accidente circula en redes sociales

Tras el siniestro, en redes sociales comenzó a difundirse un video grabado en el lugar de la emergencia. En las imágenes se observa el automóvil con graves daños tras la colisión.

Las autoridades no se han pronunciado sobre el contenido del material audiovisual y continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Las unidades de emergencia permanecieron en la vía realizando las pericias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.