Quito

Miles de cosméticos irregulares y caducados fueron hallados en mercado de Quito

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) realizó un operativo en Quito el último día de feriado nacional.

Funcionarios hallaron miles de cosméticos irregulares en mercado de Quito.

Arcsa

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

04 nov 2025 - 14:19

¡Cuidado! Miles de cosméticos irregulares y caducados fueron hallados por las autoridades en un operativo en un mercado de Quito. Así lo informó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) este martes 4 de noviembre de 2025.

Más de 4 500 productos cosméticos e higiénicos fueron decomisados por la Arcsa en el mercado de Las Cuadras, en Chillogallo, en el sur capitalino.

Personal de la Agencia intervino la central de abastos junto a Policía Nacional y retiró productos que se vendían y no contaban con registro sanitario o estaban caducados.

Según Arcsa, estos productos representan un riesgo para la salud de los usuarios. Entre ellos se encontraron cremas, shampoo, labiales y otro tipo de maquillaje.

Arcsa emitió una alerta sanitaria en julio por la venta de cosméticos sin registro sanitario, principalmente a través de redes sociales o esquemas multinivel. 

Así puede denunciar irregularidades

Los ciudadanos pueden denunciar irregularidades sanitarias en establecimientos comerciales, productos, restaurantes o cafeterías mediante la aplicación Arcsa Móvil. 

Los técnicos de la Arcsa realizarán inspecciones en ese local comercial. Al verificar las condiciones insalubres, los funcionarios proceden a clausurar el establecimiento y el propietario deberá subsanar esas condiciones. 

Estos son los pasos para denunciar

  • Descargar la aplicación Arcsa Móvil: Disponible en Play Store para dispositivos Android y en la App Store para teléfonos Apple. 
  • Abrir la aplicación y seleccionar la opción Control Ciudadano.
  • Llenar la información solicitada. 
  • Especificar el tipo de irregularidad. En la sección ‘Razones’, se debe escoger la opción más adecuada.
  •  Incluir el nombre del establecimiento y datos de ubicación. También se puede adjuntar una fotografía del producto o del lugar. 
  • Llenar los datos de contacto. Es necesario proporcionar la información de contacto para dar seguimiento

