Miles de cosméticos irregulares y caducados fueron hallados en mercado de Quito

¡Cuidado! Miles de cosméticos irregulares y caducados fueron hallados por las autoridades en un operativo en un mercado de Quito. Así lo informó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) este martes 4 de noviembre de 2025.

Más de 4 500 productos cosméticos e higiénicos fueron decomisados por la Arcsa en el mercado de Las Cuadras, en Chillogallo, en el sur capitalino.

Personal de la Agencia intervino la central de abastos junto a Policía Nacional y retiró productos que se vendían y no contaban con registro sanitario o estaban caducados.

Según Arcsa, estos productos representan un riesgo para la salud de los usuarios. Entre ellos se encontraron cremas, shampoo, labiales y otro tipo de maquillaje.

Arcsa emitió una alerta sanitaria en julio por la venta de cosméticos sin registro sanitario, principalmente a través de redes sociales o esquemas multinivel.

Así puede denunciar irregularidades

Los ciudadanos pueden denunciar irregularidades sanitarias en establecimientos comerciales, productos, restaurantes o cafeterías mediante la aplicación Arcsa Móvil.

Los técnicos de la Arcsa realizarán inspecciones en ese local comercial. Al verificar las condiciones insalubres, los funcionarios proceden a clausurar el establecimiento y el propietario deberá subsanar esas condiciones.

Estos son los pasos para denunciar: