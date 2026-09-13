Fiscalía realiza reconstrucción de los hechos y escaneo 3D por la desaparición de Lizeth Bunshi

Una de las imágenes compartidas por la Fiscalía este domingo 13 de septiembre del 2026.

La Fiscalía General del Estado lleva a cabo la diligencia de reconstrucción de los hechos del caso Lizeth Bunshi en el sector de Cumandá, ubicado en el centro de Quito. Esta acción forma parte de la instrucción fiscal que investiga la desaparición de Lizeth B., acontecimiento registrado el 19 de julio de 2026. Los investigadores buscan esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la última ubicación conocida de la víctima mediante la recreación cronológica y espacial del suceso.

El procedimiento se desarrolla con la participación de las partes procesales, incluyendo a la defensa legal, representantes judiciales y los familiares tanto de la víctima como del procesado. Así informó la Fiscalía en sus redes sociales.

Para garantizar un levantamiento exhaustivo de indicios en la zona, equipos especializados de la Policía Nacional ejecutan maniobras complejas de descenso en las quebradas del sector, un terreno de difícil acceso que requiere de personal altamente capacitado.

Un amplio despliegue interinstitucional apoya el desarrollo de esta diligencia sobre la zona. Entre los organismos participantes se encuentran efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Asimismo, brindan soporte táctico y operacional las unidades de élite del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

De manera paralela a las tareas de búsqueda y reconstrucción, los peritos ejecutan la diligencia de levantamiento planimétrico y fotogrametría 3D. Este proceso técnico consiste en escanear con alta precisión y efectuar un levantamiento tridimensional completo del lugar de los hechos. La tecnología empleada permite registrar de forma digital el relieve, la topografía y las distancias del perímetro para un análisis posterior detallado, según informó Fiscalía.

El objetivo principal de esta modelación en tres dimensiones es precisar con exactitud científica la ubicación espacial de los participantes durante el evento, así como la posición de los indicios encontrados. Los datos recolectados mediante la fotogrametría 3D y la reconstrucción de los hechos serán incorporados al expediente fiscal para sustentar la acusación y aportar elementos probatorios contundentes dentro del proceso judicial.