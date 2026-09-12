¿Cómo funciona la tecnología 3D y de monitoreo que combate los incendios forestales en Quito?

Tecnología 3D ayuda en el monitoreo y control de incendios forestales en Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito implementó un sistema de monitoreo de alta tecnología para detectar de forma temprana posibles incendios forestales en el distrito, como parte del Plan de Respuesta a Incendios Forestales 2026.

La entidad opera con nueve puntos estratégicos de vigilancia.

Seis de ellos cuentan con visión óptica y térmica, mientras que tres realizan monitoreo constante por video.

El sistema procesa datos meteorológicos en tiempo real, evaluando temperatura, viento y humedad.

Estos parámetros determinan el riesgo de propagación del fuego y orientan a los equipos en territorio.

Un helicóptero de los Bomberos ejecutó 12 descargas de agua durante la última semana Bomberos de Quito

Para una intervención precisa, la institución utiliza un sistema de monitoreo digital en 3D con 200 km² mapeados.

La herramienta ubica hidrantes, analiza la topografía y optimiza las rutas de acceso.

Cada alerta se verifica para descartar falsas alarmas por nubosidad o humo industrial.

Tras confirmarse la emergencia, se georreferencia el punto exacto para despachar de inmediato a la estación más cercana.