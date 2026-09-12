¿Cómo funciona la tecnología 3D y de monitoreo que combate los incendios forestales en Quito?
Nueve puntos de vigilancia con visión térmica y un mapeo digital de 200 km² integran la nueva estrategia del Cuerpo de Bomberos para proteger las áreas naturales.
Tecnología 3D ayuda en el monitoreo y control de incendios forestales en Quito.
Municipio de Quito
Compartir
Actualizada:
12 sep 2026 - 12:00
El Cuerpo de Bomberos de Quito implementó un sistema de monitoreo de alta tecnología para detectar de forma temprana posibles incendios forestales en el distrito, como parte del Plan de Respuesta a Incendios Forestales 2026.
La entidad opera con nueve puntos estratégicos de vigilancia.
Seis de ellos cuentan con visión óptica y térmica, mientras que tres realizan monitoreo constante por video.
El sistema procesa datos meteorológicos en tiempo real, evaluando temperatura, viento y humedad.
Estos parámetros determinan el riesgo de propagación del fuego y orientan a los equipos en territorio.
Para una intervención precisa, la institución utiliza un sistema de monitoreo digital en 3D con 200 km² mapeados.
La herramienta ubica hidrantes, analiza la topografía y optimiza las rutas de acceso.
Cada alerta se verifica para descartar falsas alarmas por nubosidad o humo industrial.
Tras confirmarse la emergencia, se georreferencia el punto exacto para despachar de inmediato a la estación más cercana.
Compartir