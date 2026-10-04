Quebrada desbordada y techo colapsado en Quito por aguacero este domingo

Un techo, en el Centro Comercial El Bosque, colapsó este domingo 4 de octubre debido a las fuertes lluvias.

Una fuerte lluvia acompañada de granizo se reportó en varios sectores de Quito la tarde de este domingo 4 de octubre de 2026. Lo que se conoce como el tradicional 'Cordonazo de San Francisco", dejó varias emergencias en la capital.

En el sector de Buenaventura de Chillogallo, en el sur, se reportó el desbordamiento de una quebrada. Hasta el reporte de la emergencia no existían personas afectadas.

Mientras que, en el norte, un techo colapsó en el Centro Comercial El Bosque, debido al peso del granizo. El parqueadero de este lugar también lució blanco debido a la cantidad de hielo.

Viviendas y restaurantes también reportaron inundaciones. Las personas buscaban la manera de evacuar el agua con la ayuda de escobas.

En la avenida de la Prensa y Ángel Ludeña, se reportó la caída de una pared del patio de una vivienda.

Desde el ECU 911, se reportó acumulación de agua en distintos pasos deprimidos de la ciudad, entre ellos, el de la av. 10 de Agosto y Naciones Unidas, av. América, sector La Y.

Además, varios pasajeros quedaron atrapados en un bus, debido a que varias alcantarillas se taparon, en la calle Yanacona, en el sector de El Condado, en el norte de Quito. Según los reportes, el agua ya está ingresando al automotor.