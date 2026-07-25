Bomberos atienden emergencia por una quema de desechos en laderas del Rucu Pichincha

Bomberos informó sobre la atención de una emergencia por una quema de desechos en el sector de la Zona de Protección Rumipamba.

El hecho sucedió la mañana del 25 de julio de 2026, en las laderas del Volcán Rucu Pichincha, en Quito.

Autoridades indicaron que se realizó labores de enfriamiento y que se mantienen en el lugar en constante monitoreo para dejarlo en condiciones seguras.

Sanciones por quemas agrícolas

"Gracias a la rápida intervención de nuestro equipo, el fuego fue confinado y controlado evitando su propagación", indicó la entidad.

Autoridades recordaron a la ciudadanía que realizar quemas agrícolas o de desechos está prohibido y tiene sanciones que llegan hasta los USD 36 000.