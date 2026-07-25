Paciente intentó escapar de un hospital público en Quito

Desde el Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS) informaron que un paciente intentó escapar.

De acuerdo con la información emitida el 24 de julio de 2026, el paciente, ingresado en el servicio de Traumatología, intentó abandonar las instalaciones.

Lo hizo desplazándose hacia el área de la terraza del centro médico ubicado en las calles Ángel Ludeña y Machala Oe5-261, en Cotocollao.

Paciente se encuentra hospitalizado

"Ante este hecho, el personal de salud y de seguridad del HPAS activó de inmediato los protocolos correspondientes y solicitó el apoyo de la Policía para salvaguardar la integridad del paciente" indicó la casa de salud.

Según la información, no se registraron afectaciones al paciente ni a terceros.

El paciente se encuentra en hospitalización para continuar con su tratamiento médico.