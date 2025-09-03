Bomberos combaten un incendio forestal en el cerro Ilaló la tarde del miércoles 3 de septiembre

Vista del incendio forestal que se registra en el cerro Ilaló, en el cantón Rumiñahui.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atienden un incendio forestal en el cerro Ilaló, en el cantón Rumiñahui, al suroriente de la capital la tarde de este miércoles 3 de septiembre del 2025.

En una fotografía compartida por la entidad se observa una columna de humo que sale desde el cerro.

(Noticia en desarrollo...)