Cierres en tres provincias de Ecuador por manifestaciones este domigno 28 de septiembre

Las protestas en Ecuador continúan este domingo 28 de septiembre del 2025. Los bloqueos de vías se reportan en tres provincias, con mayor intensidad en el norte de la Sierra.

Desde la madrugada de este domingo, séptimo día de paro, se registraron incidentes en Otavalo, provincia de Imbabura. Manifestantes y miembros de las Fuerzas Armados se enfrentaron.

Según información de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) los hechos violentos se reportan en Ilumán, Peguche, Huaycopungo, Agualongo y otros puntos de protestas.

De acuerdo al reporte del ECU 911, las vías afectadas por provincias son:

Imbabura

Antonio Ante: Panamericana-Rocafuerte (San Roque)

Antonio Ante: Natabuela

Antonio Ante: Sector El Arco / Panamericana E35 y Germán Martínez (Parcialmente habilitada)

Antonio Ante: Panamericana y entrada a Caballo Blanco

Cotacachi: Salinas - 9 de Octubre (Parcialmente habilitada)

Ibarra: Rumipamba La Esperanza

Otavalo: Puente del Río Blanco (vía rural a Quiroga)

Otavalo: Panamericana Norte - calle D (Peguche)

Otavalo: Partidero a Cotacachi

Otavalo: Panamericana - Sendero 5 (La Magdalena)

Otavalo: Caluqui

Otavalo: Eugenio Espejo

Otavalo: San Rafael

Otavalo: Iluman

Otavalo: Sector Pinsaqui / Panamericana E35 y Pedro Freile

Otavalo: Panamericana y entrada a Carabuela

Otavalo: Panamericana E35 - Redondel de González Suárez

Pichincha

Cayambe: E35 - Puente del río San José

Zamora Chinchipe