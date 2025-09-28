Cierres en tres provincias de Ecuador por manifestaciones este domigno 28 de septiembre
Los incidentes por manifestaciones se intensificaron en Otavalo. Los bloqueos en las vías se mantienen desde la madrugada del domingo.
Las manifestación continúan en Otavalo con fuertes enfrentamientos.
28 sep 2025 - 10:09
Las protestas en Ecuador continúan este domingo 28 de septiembre del 2025. Los bloqueos de vías se reportan en tres provincias, con mayor intensidad en el norte de la Sierra.
Desde la madrugada de este domingo, séptimo día de paro, se registraron incidentes en Otavalo, provincia de Imbabura. Manifestantes y miembros de las Fuerzas Armados se enfrentaron.
Según información de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) los hechos violentos se reportan en Ilumán, Peguche, Huaycopungo, Agualongo y otros puntos de protestas.
De acuerdo al reporte del ECU 911, las vías afectadas por provincias son:
Imbabura
- Antonio Ante: Panamericana-Rocafuerte (San Roque)
- Antonio Ante: Natabuela
- Antonio Ante: Sector El Arco / Panamericana E35 y Germán Martínez (Parcialmente habilitada)
- Antonio Ante: Panamericana y entrada a Caballo Blanco
- Cotacachi: Salinas - 9 de Octubre (Parcialmente habilitada)
- Ibarra: Rumipamba La Esperanza
- Otavalo: Puente del Río Blanco (vía rural a Quiroga)
- Otavalo: Panamericana Norte - calle D (Peguche)
- Otavalo: Partidero a Cotacachi
- Otavalo: Panamericana - Sendero 5 (La Magdalena)
- Otavalo: Caluqui
- Otavalo: Eugenio Espejo
- Otavalo: San Rafael
- Otavalo: Iluman
- Otavalo: Sector Pinsaqui / Panamericana E35 y Pedro Freile
- Otavalo: Panamericana y entrada a Carabuela
- Otavalo: Panamericana E35 - Redondel de González Suárez
Pichincha
- Cayambe: E35 - Puente del río San José
Zamora Chinchipe
- El Pangui: Tundayme (Parcialmente habilitada)
