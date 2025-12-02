Richie Hawtin en Quito; la capital vibrará con el mejor techno este viernes 5 de diciembre

Richie Hawtin hará vibrar a la capital, este viernes 5 de diciembre del 2025

Las fiestas de Quito también se prenden para los amantes de la música electrónica. Este viernes 5 de diciembre del 2025, la capital recibirá a Richie Hawtin, uno de los DJs más influyentes, en Zakua Gardens, en Puembo.

Gracias a Teleamazonas y Bassick, los fans podrán participar en un giveaway para ganar dos entradas a Backstage y vivir esta experiencia única.

Richie Hawtin, también conocido como el hombre de las mil caras, es un músico y DJ británico considerado un ícono global con una carrera de más de 30 años.

Él se involucró en la segunda ola del Detroit Techno a inicios de los años 90 y desde entonces se ha convertido en un referente por su constante innovación y proyectos que han marcado la evolución del género por décadas.

La noche también contará con la presentación de Marc Houle, referente del minimal techno y figura clave del sello Minus.

Talento nacional desde las 18:00

Tres DJs ecuatorianos abrirán la noche desde las 18:00, aportando el sonido local que acompañará esta celebración por las Fiestas de Quito.

Este evento es organizado por Bassick, una productora ecuatoriana. Desde el 2017 se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de la escena en Ecuador, presentando más de 150 artistas internacionales y más de 200 talentos locales.

Por sus cabinas han pasado figuras de talla mundial como Amelie Lens, Charlotte de Witte, Deborah De Luca, Dubfire, Kölsch, entre otros, posicionando a Bassick como referente en el circuito underground de la región.

¿Cómo participar en el giveaway?

1. Sigue a @teleamazonasec y @bassick_uio en Instagram .

y en . 2. Comparte en tus historias la publicación que encontrarás en el Instagram de Teleamazomas .

en tus historias la . 3. Etiqueta a la persona con quien deseas asistir y ya estarás participando.

El ganador se anunciará este viernes a las 14:00. Quito vivirá una noche histórica. ¿Listos para sentir la música electrónica en la capital?